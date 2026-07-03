ЦИК обратилась к казахстанцам перед выборами в курултай

«В случае отсутствия в списке вы вправе подать соответствующее заявление в акимат. Для вашего удобства, с учетом фактора летних отпусков, у вас есть возможность получить открепительное удостоверение и проголосовать за пределами своего населённого пункта», — пояснили в ЦИК.