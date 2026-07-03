ЦИК обратилась к казахстанцам перед выборами в курултай

«23 августа 2026 года впервые в истории Республики Казахстан состоятся выборы депутатов Курултая. Призываем вас проявить гражданскую ответственность и реализовать своё конституционное право, став участником исторического события, которое ознаменует новую веху в дальнейшем развитии нашей страны. Гарантией реализации вашего конституционного права на участие в выборах является включение вас в списки избирателей, имеющих право участвовать в выборах депутатов Курултая», — сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.
Списки избирателей формируются местными исполнительными органами на основании данных о постоянной регистрации граждан по месту жительства. До 16 июля также будут опубликованы границы избирательных участков и информация об участковых избирательных комиссиях.
Проверить наличие своей фамилии в списках избирателей можно заранее, обратившись в местный исполнительный орган по месту регистрации.
«В случае отсутствия в списке вы вправе подать соответствующее заявление в акимат. Для вашего удобства, с учетом фактора летних отпусков, у вас есть возможность получить открепительное удостоверение и проголосовать за пределами своего населённого пункта», — пояснили в ЦИК.
Начиная с 7 августа уточнить информацию можно будет непосредственно в участковых избирательных комиссиях.
Кроме того, Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план выборов депутатов курултая. Выдвижение партийных списков стартовало 2 июля и продлится до 18:00 13 июля, после чего в течение десяти дней будет проходить их регистрация.
Предвыборная агитация начнется 23 июля в 18:01 и продлится до дня тишины, который объявлен 22 августа. Голосование состоится 23 августа.
«Курултай — однопалатный парламент — будет состоять из 145 депутатов, избираемых по единому общенациональному избирательному округу на основе пропорциональной избирательной системы. Срок их полномочий — пять лет. К выборам в Курултай допущены семь политических партий: “Ак жол”, “Ауыл”, “Әділет”, Общенациональная социал-демократическая партия, “Байтак”, Народная партия Казахстана и Respublika», — напомнили в ЦИК.