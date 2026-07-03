Наступление на Райгородок в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России, освободив Пискуновку, планомерно наступают на Райгородок, где берет начало канал Северский Донец — Донбасс, питающий водой население республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Никто не снимал с нас задачу освобождения населенного пункта Райгородок. Хочу отметить, что именно отсюда берет начало канал Северский Донецк — Донбасс. Здесь украинскими боевиками еще в начале СВО взорваны шлюзы. Но при уверенном контроле над данным районом мы в кратчайшие сроки можем восстановить водоснабжение — это очень серьезно поможет жителям ДНР, которые страдают от дефицита питьевой воды», — сказал он.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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