Наступление на Райгородок в ДНР

«Никто не снимал с нас задачу освобождения населенного пункта Райгородок. Хочу отметить, что именно отсюда берет начало канал Северский Донецк — Донбасс. Здесь украинскими боевиками еще в начале СВО взорваны шлюзы. Но при уверенном контроле над данным районом мы в кратчайшие сроки можем восстановить водоснабжение — это очень серьезно поможет жителям ДНР, которые страдают от дефицита питьевой воды», — сказал он.