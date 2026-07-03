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СМИ: рейтинг одобрения канцлера ФРГ Мерца рухнул до рекордно низкого уровня

Рейтинги одобрения канцлера ФРГ Фридриха Мерца и правящей коалиции ХДС/ХСС опустились к рекордным минимумам. Об этом свидетельствуют результаты опроса ARD Deutschlandtrend, обнародованные 2 июля.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Deutsche Welle* со ссылкой на результаты опроса сообщает, что только 22% респондентов готовы поддержать блок Мерца ХДС/ХСС. Это самый низкий показатель немецких консерваторов с ноября 2021 года.

Наибольшей поддержкой немцев сейчас пользуется крайне правая партия «Альтернатива для Германии»: за нее готовы отдать голоса 27% опрошенных. Издание подчеркивает, что, если бы выборы в стране проводились прямо сейчас, победителем бы оказалась АдГ.

Что касается рейтинга одобрения работы правительства ФРГ, то сейчас он составляет 13% — на 1% больше, чем в июне.

Рейтинг одобрения Мерца, согласно статье, за месяц упал на 3 процентных пункта — до 13%. Это «новое дно» рейтинга нынешнего канцлера, отмечает издание.

Для сравнения в материале приводятся рейтинги других немецких политиков. Так, работу министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля (партия СДПГ) одобряют 21% опрошенных, а сопредседателя партии АдГ Алис Вайдель поддерживают 25% респондентов.

* Доступ к сайтам Deutsche Welle на территории РФ ограничен

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