СМИ: рейтинг одобрения канцлера ФРГ Мерца рухнул до рекордно низкого уровня

Deutsche Welle* со ссылкой на результаты опроса сообщает, что только 22% респондентов готовы поддержать блок Мерца ХДС/ХСС. Это самый низкий показатель немецких консерваторов с ноября 2021 года.
Наибольшей поддержкой немцев сейчас пользуется крайне правая партия «Альтернатива для Германии»: за нее готовы отдать голоса 27% опрошенных. Издание подчеркивает, что, если бы выборы в стране проводились прямо сейчас, победителем бы оказалась АдГ.
Что касается рейтинга одобрения работы правительства ФРГ, то сейчас он составляет 13% — на 1% больше, чем в июне.
Рейтинг одобрения Мерца, согласно статье, за месяц упал на 3 процентных пункта — до 13%. Это «новое дно» рейтинга нынешнего канцлера, отмечает издание.
Для сравнения в материале приводятся рейтинги других немецких политиков. Так, работу министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля (партия СДПГ) одобряют 21% опрошенных, а сопредседателя партии АдГ Алис Вайдель поддерживают 25% респондентов.
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