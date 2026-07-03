Президент Молдавии начала поиск кандидата в премьер-министры

«Я приняла к сведению заявление премьер-министра Александра Мунтяну об его отставке. Согласно Конституции, на следующей неделе я начну консультации с парламентскими фракциями, чтобы определить кандидатуру премьер-министра и предложить ее парламенту», — заявила Санду на пресс-конференции в пятницу. Это заявление прозвучало спустя два часа после того, как Мунтяну объявил о своем уходе.
Глава государства также отметила: Мунтяну и его министры продолжат выполнять свои обязанности до тех пор, пока новое правительство не приступит к работе.
Когда журналисты спросили, будет ли будущий премьер технократом или политической фигурой, Майя Санду ответила, что «пока об этом преждевременно говорить». Она подчеркнула: все решения она будет принимать только по итогам консультаций. При этом президент уточнила, что предложения по составу кабинета министров — это исключительное право премьер-министра.
Напомним, утром в пятницу Александр Мунтяну заявил об отставке. По закону, вместе с главой правительства в отставку уходит и весь кабинет министров.