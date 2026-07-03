Президент Молдавии начала поиск кандидата в премьер-министры

Когда журналисты спросили, будет ли будущий премьер технократом или политической фигурой, Майя Санду ответила, что «пока об этом преждевременно говорить». Она подчеркнула: все решения она будет принимать только по итогам консультаций. При этом президент уточнила, что предложения по составу кабинета министров — это исключительное право премьер-министра.