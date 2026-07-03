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Президент Молдавии начала поиск кандидата в премьер-министры

Президент Молдавии Майя Санду объявила, что уже на следующей неделе запустит переговоры с парламентскими фракциями. Главная цель — найти кандидата на пост премьер-министра и сформировать новый кабинет.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я приняла к сведению заявление премьер-министра Александра Мунтяну об его отставке. Согласно Конституции, на следующей неделе я начну консультации с парламентскими фракциями, чтобы определить кандидатуру премьер-министра и предложить ее парламенту», — заявила Санду на пресс-конференции в пятницу. Это заявление прозвучало спустя два часа после того, как Мунтяну объявил о своем уходе.

Глава государства также отметила: Мунтяну и его министры продолжат выполнять свои обязанности до тех пор, пока новое правительство не приступит к работе.

Когда журналисты спросили, будет ли будущий премьер технократом или политической фигурой, Майя Санду ответила, что «пока об этом преждевременно говорить». Она подчеркнула: все решения она будет принимать только по итогам консультаций. При этом президент уточнила, что предложения по составу кабинета министров — это исключительное право премьер-министра.

Напомним, утром в пятницу Александр Мунтяну заявил об отставке. По закону, вместе с главой правительства в отставку уходит и весь кабинет министров.

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