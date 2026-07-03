В Белгороде возникли перебои с водой и электричеством после ударов ВСУ

В селе Борщово Брянской области в результате атаки дрона-камикадзе погиб мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. Еще два человека были ранены: мужчина за рулем автомобиля в селе Чуровичи в Климовском районе и женщина в Суземке.