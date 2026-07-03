Глава Европейского ЦБ намерена вернуться в политику Франции

В разговоре с изданием Les Echos она подчеркнула, что пока не собирается участвовать в президентской гонке во Франции, которая стартует весной следующего года.
Раньше Лагард отвергала разговоры о досрочном уходе из ЕЦБ. Она сравнивала себя с капитаном, который не бросает судно в шторм. Но теперь, когда журналисты спросили, изменится ли ее позиция, если ситуация станет более стабильной, она ответила: «Это возможно».
«Я считаю, что голос Европы должен быть услышан в ходе президентской кампании во Франции», — заявила Лагард.
На прямой вопрос, собирается ли она сама выдвигать свою кандидатуру, Лагард сначала ответила: «Я подумаю об этом». Тут же она уточнила, что это была шутка, и добавила: «Не думаю, что это сейчас стоит на повестке дня».
По словам главы ЕЦБ, ее главная цель — донести европейскую позицию до политических дебатов во Франции. «Я бы говорила и французским, и европейским голосом, поскольку ассоциирую себя и с тем, и с другим», — пояснила она, размышляя о своей возможной роли в предвыборный период.
Лагард также заявила, что Франция должна стать движущей силой в определении дальнейшего курса континента. Она отметила, что в отсутствие единой европейской среды и надежной поддержки со стороны союзников экономическое будущее Франции выглядит как минимум туманным.