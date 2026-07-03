Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 3 июля: главное

Калининград — это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это требует — и тем более с учетом недружественного окружения — это требует от федерального центра особой заботы. Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программа развития, и финансирования, и так далее и тому подобное.