Решение ФРГ предъявить обвинение украинцу в подрыве Nord Stream подтвердило причастность Киева к теракту против критической инфраструктуры ЕС.
Кремль назвал парадоксальным тот факт, что ФРГ продолжает спонсировать Киев, несмотря на причастность Украины к подрыву Nord Stream.
Европа должна учитывать причастность Киева к подрыву Nord Stream, когда она говорит о перспективах членства Украины в ЕС.
ЕС тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран и РФ учитывает эту реальность.
Европейский союз трансформируется в военно-политико-экономический блок.
В целом, в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность.
Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем.
Калининград — это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это требует — и тем более с учетом недружественного окружения — это требует от федерального центра особой заботы. Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программа развития, и финансирования, и так далее и тому подобное.
3 июля Владимир Путин проведет встречу с главой ВТБ Андреем Костиным.