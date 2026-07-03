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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 3 июля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Решение ФРГ предъявить обвинение украинцу в подрыве Nord Stream подтвердило причастность Киева к теракту против критической инфраструктуры ЕС.

Кремль назвал парадоксальным тот факт, что ФРГ продолжает спонсировать Киев, несмотря на причастность Украины к подрыву Nord Stream.

Европа должна учитывать причастность Киева к подрыву Nord Stream, когда она говорит о перспективах членства Украины в ЕС.

ЕС тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран и РФ учитывает эту реальность.

Европейский союз трансформируется в военно-политико-экономический блок.

В целом, в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем.

Калининград — это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это требует — и тем более с учетом недружественного окружения — это требует от федерального центра особой заботы. Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программа развития, и финансирования, и так далее и тому подобное.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

3 июля Владимир Путин проведет встречу с главой ВТБ Андреем Костиным.

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