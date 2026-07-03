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Песков: Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем

В Кремле назвали Калининград важным российским регионом в связи с его особым географическим положением. Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин посвятил совещание с членами Совбеза социально-экономическому развитию Калининградской области, а потом провел встречу с главой этого региона.

В Кремле назвали Калининград важным российским регионом в связи с его особым географическим положением. Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин посвятил совещание с членами Совбеза социально-экономическому развитию Калининградской области, а потом провел встречу с главой этого региона.

«Калининград — это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии, Конечно же, это требует — и тем более с учетом недружественного окружения — это требует от федерального центра особой заботы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в центре внимания — вопросы снабжения региона, его развития и финансирования. «Поэтому это постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России», — подчеркнул Песков.

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