Песков: Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем

В Кремле назвали Калининград важным российским регионом в связи с его особым географическим положением. Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин посвятил совещание с членами Совбеза социально-экономическому развитию Калининградской области, а потом провел встречу с главой этого региона.
«Калининград — это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии, Конечно же, это требует — и тем более с учетом недружественного окружения — это требует от федерального центра особой заботы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в центре внимания — вопросы снабжения региона, его развития и финансирования. «Поэтому это постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России», — подчеркнул Песков.