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Министр обороны РФ проинспектировал силы Черноморского флота

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, в ходе которого заслушал доклады командования о текущей оперативной обстановке и деятельности сил объединения, сообщили в военном ведомстве.

Источник: пресс-служба президента РФ

Командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук доложил министру о выполняемых задачах, а также о мероприятиях по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению военной безопасности в регионе.

Глава Минобороны, в свою очередь, подчеркнул приоритетность задач по наращиванию возможностей береговой системы обнаружения, а также средств противодействия воздушным угрозам и защиты объектов военной и гражданской инфраструктуры.

В ходе рабочей поездки Белоусов также провел встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, обсудив ситуацию в регионе.

По завершении инспекции министр обороны вручил военнослужащим Черноморского флота государственные награды, включая медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших», отметив их действия при выполнении задач в зоне специальной военной операции.

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