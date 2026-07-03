В Армении ограничили право на голосование для проживающих за границей

Таким образом, участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только граждане Армении, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730. При этом данное требование должно быть выполнено по состоянию на дату за 48 дней до очередных выборов и за 28 дней до внеочередных.