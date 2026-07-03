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В Армении ограничили право на голосование для проживающих за границей

Инициативу внесли депутаты правящей партии Николы Пашиняна после парламентских выборов. Оппозиция уже заявила, что намерена оспорить новые ограничения в Конституционном суде.

Источник: РБК

В Армении запретили голосовать на выборах гражданам, постоянно проживающим за пределами страны, сообщает «Sputnik Армения». Соответствующие изменения в Избирательный кодекс парламент принял во втором и окончательном чтении.

Таким образом, участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только граждане Армении, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730. При этом данное требование должно быть выполнено по состоянию на дату за 48 дней до очередных выборов и за 28 дней до внеочередных.

Авторами поправок выступили депутаты партии «Гражданский договор» Николы Пашиняна. Они объяснили изменения тем, что постоянно проживающие за рубежом граждане часто недостаточно знакомы с внутриполитической ситуацией в стране или могут находиться под влиянием политической повестки государства, где живут.

Оппозиционная фракция "Армения’заявила, что намерена оспорить поправки в Конституционном суде.

Инициативу о введении ценза оседлости депутаты правящей партии «Гражданский договор» анонсировали еще в ходе предвыборной кампании. Законопроект был внесен в парламент уже после выборов — 16 июня.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По итогам голосования правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,74% голосов и сохранила право самостоятельно сформировать правительство. Второе место заняла партия «Сильная Армения» (23,27%), третье — альянс «Армения» (9,92%).

Шесть армянских оппозиционных партий, включая «Армению» и «Сильную Армению», отказались признать результаты выборов. Они заявили о политическом давлении на оппозицию, нарушениях при подсчете голосов и использовании административного ресурса. Власти отвергли обвинения.

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