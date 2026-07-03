Дрозденко объявил о создании нового комитета для защиты региона от беспилотных угроз

По словам главы региона, новая структура займется координацией работы по защите жителей, предприятий и объектов критической инфраструктуры от угроз, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в задачи комитета войдут поддержка воинских и пограничных подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области, а также помощь военнослужащим региона, участвующим в специальной военной операции.