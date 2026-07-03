Spiegel: США предлагают превратить Тайвань в «осиное гнездо» из дронов для сдерживания Китая

По мнению Грина, сотрудничество США и Тайваня в сфере беспилотников помогло бы снизить зависимость от нестабильных цепочек поставок и значительно усилить способность к сдерживанию потенциальных угроз. При этом Тайвань мог бы инвестировать в американскую индустрию беспилотников, что стало бы взаимовыгодным шагом, добавил дипломат.