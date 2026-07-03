Spiegel: США предлагают превратить Тайвань в «осиное гнездо» из дронов для сдерживания Китая

Ничто не способно эффективнее предотвратить конфликт, чем превратить Тайвань в «осиное гнездо» из воздушных, надводных и подводных беспилотников.
Издание напоминает, что США являются основным поставщиком оружия Тайваню, хотя между Вашингтоном и Тайбэем нет официальных дипломатических отношений.
По мнению Грина, сотрудничество США и Тайваня в сфере беспилотников помогло бы снизить зависимость от нестабильных цепочек поставок и значительно усилить способность к сдерживанию потенциальных угроз. При этом Тайвань мог бы инвестировать в американскую индустрию беспилотников, что стало бы взаимовыгодным шагом, добавил дипломат.
В июне правительство предложило специальный бюджет на развитие таких систем на август 2026 — декабрь 2031 года с лимитом до 210 млрд тайваньских долларов (6,64 млрд долларов США). Речь идет о беспилотниках для береговой разведки, ударных дронах и БЭК.
Теперь это предложение должен одобрить парламент. Однако крупнейшая оппозиционная партия, имеющая в парламенте большинство, выдвинула альтернативный план: повысить лимит до 240 млрд тайваньских долларов на шесть лет и финансировать программу из обычного бюджета, а не через специальный фонд.