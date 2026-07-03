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Spiegel: США предлагают превратить Тайвань в «осиное гнездо» из дронов для сдерживания Китая

Раймонд Грин, представитель США на Тайване, заявил, что для сдерживания Китая Тайбэй должен расширить свой оборонный потенциал с помощью мощного арсенала беспилотников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ничто не способно эффективнее предотвратить конфликт, чем превратить Тайвань в «осиное гнездо» из воздушных, надводных и подводных беспилотников.

Раймонд Грин
глава Американского института в Тайбэе

Таким мнением Грин, глава Американского института в Тайбэе, поделился в четверг на форуме в Тайчжуне. Этот институт де-факто представляет интересы США на острове, пишет немецкая газета Der Spiegel.

Он считает, что США и Тайвань могли бы наладить «демократическое» производство дронов, чтобы укрепить «коллективную оборону свободного мира».

Издание напоминает, что США являются основным поставщиком оружия Тайваню, хотя между Вашингтоном и Тайбэем нет официальных дипломатических отношений.

По мнению Грина, сотрудничество США и Тайваня в сфере беспилотников помогло бы снизить зависимость от нестабильных цепочек поставок и значительно усилить способность к сдерживанию потенциальных угроз. При этом Тайвань мог бы инвестировать в американскую индустрию беспилотников, что стало бы взаимовыгодным шагом, добавил дипломат.

Spiegel отмечает, что правительство Тайваня объявило приоритетным направлением развитие БПЛА и других асимметричных систем вооружения.

В июне правительство предложило специальный бюджет на развитие таких систем на август 2026 — декабрь 2031 года с лимитом до 210 млрд тайваньских долларов (6,64 млрд долларов США). Речь идет о беспилотниках для береговой разведки, ударных дронах и БЭК.

Теперь это предложение должен одобрить парламент. Однако крупнейшая оппозиционная партия, имеющая в парламенте большинство, выдвинула альтернативный план: повысить лимит до 240 млрд тайваньских долларов на шесть лет и финансировать программу из обычного бюджета, а не через специальный фонд.

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