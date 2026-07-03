Генпрокуратура ФРГ официально предъявила обвинение бывшему сотруднику СБУ Сергею Кузнецову. По версии следствия, именно он руководил группой, осуществившей подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Отмечалось, что в операции приняли участие трое военнослужащих элитного подразделения Вооруженных сил Украины и группа профессиональных дайверов.
Политолог Юрий Баранчик обращает внимание на юридический нюанс. В обвинительном заключении говорится, что взрывы газопроводов организовали военнослужащие, действовавшие «от имени украинских властей». То есть Германия фактически признает прямую причастность Украины в диверсии, уверен эксперт.
Расследование, которое почти четыре года сопровождалось политическими заявлениями и многочисленными версиями, фактически переходит в юридическую плоскость.
Если суд подтвердит изложенные прокуратурой обстоятельства, то Германия получает основания для постановки вопроса о международно-правовой ответственности Украины, а также может претендовать на возмещение ущерба. Баранчик напоминает, что ущерб оценивается примерно в 1,2−1,35 млрд евро.
Параллельно в ФРГ ведутся дебаты относительно дальнейшей поддержки Украины. В бундестаге уже раздаются призывы проанализировать последствия для двусторонних отношений с Киевом и оценить перспективы международных исков, если выводы следствия подтвердятся.
Тот факт, что Германия не просто экстрадировала обвиняемого из Италии, а еще обвинило Украину в диверсии свидетельствует о многом, уверен Баранчик.
Все это говорит о том, что действующее немецкое правительство уже оформляет себе запасные пути для политического маневра, когда Украине не нужно будет помогать, а можно будет с нее взять около миллиарда евро. В победу Украины немцы не верят.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Германии предъявить обвинение украинцу в подрыве Nord Stream подтвердило причастность Киева к теракту против критической инфраструктуры ЕС. Представитель Кремля считает, что Европе необходимо учитывать причастность Киева к подрыву «Северных потоков», когда она говорит о перспективах членства Украины в ЕС.