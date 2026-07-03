Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог прокомментировал обвинения Германии по делу о «Северных потоках»

Прокуратура ФРГ выдвинула первые обвинения гражданину Украины в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Политолог Юрий Баранчик обращает внимание на особенности обвинительного заключения и рассматривает причины, по котором Германия актуализировала тему подрыва российских газопроводов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

Генпрокуратура ФРГ официально предъявила обвинение бывшему сотруднику СБУ Сергею Кузнецову. По версии следствия, именно он руководил группой, осуществившей подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Отмечалось, что в операции приняли участие трое военнослужащих элитного подразделения Вооруженных сил Украины и группа профессиональных дайверов.

Политолог Юрий Баранчик обращает внимание на юридический нюанс. В обвинительном заключении говорится, что взрывы газопроводов организовали военнослужащие, действовавшие «от имени украинских властей». То есть Германия фактически признает прямую причастность Украины в диверсии, уверен эксперт.

Расследование, которое почти четыре года сопровождалось политическими заявлениями и многочисленными версиями, фактически переходит в юридическую плоскость.

Юрий Баранчик
политолог

Если суд подтвердит изложенные прокуратурой обстоятельства, то Германия получает основания для постановки вопроса о международно-правовой ответственности Украины, а также может претендовать на возмещение ущерба. Баранчик напоминает, что ущерб оценивается примерно в 1,2−1,35 млрд евро.

Параллельно в ФРГ ведутся дебаты относительно дальнейшей поддержки Украины. В бундестаге уже раздаются призывы проанализировать последствия для двусторонних отношений с Киевом и оценить перспективы международных исков, если выводы следствия подтвердятся.

Тот факт, что Германия не просто экстрадировала обвиняемого из Италии, а еще обвинило Украину в диверсии свидетельствует о многом, уверен Баранчик.

Все это говорит о том, что действующее немецкое правительство уже оформляет себе запасные пути для политического маневра, когда Украине не нужно будет помогать, а можно будет с нее взять около миллиарда евро. В победу Украины немцы не верят.

Юрий Баранчик
политолог

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Германии предъявить обвинение украинцу в подрыве Nord Stream подтвердило причастность Киева к теракту против критической инфраструктуры ЕС. Представитель Кремля считает, что Европе необходимо учитывать причастность Киева к подрыву «Северных потоков», когда она говорит о перспективах членства Украины в ЕС.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше