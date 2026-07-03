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Новейшие противодроновые пули уже в бою

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Украинские дроны будут бить многопульные патроны «Многоточие».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Украинские дроны будут бить многопульные патроны «Многоточие».

В российские войска была поставлена первая партия многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех» для борьбы с мини-дронами. Уточняется, что данный боеприпас разработан сразу в двух калибрах (5,45 и 7,62 мм) специально для стрельбы по БПЛА.

Производитель указывает, что главной особенностью патрона является трехэлементная пуля. При выстреле она разделяется, увеличивая кучность стрельбы и практически не оставляя шанса беспилотнику. В «Ростехе» подчеркнули, что патрон «Многоточие» подходит для всех автоматов соответствующего калибра. Это избавляет бойцов от необходимости носить дополнительное дробовое ружье для защиты от БПЛА.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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