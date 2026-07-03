Новейшие противодроновые пули уже в бою

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Украинские дроны будут бить многопульные патроны «Многоточие».
Производитель указывает, что главной особенностью патрона является трехэлементная пуля. При выстреле она разделяется, увеличивая кучность стрельбы и практически не оставляя шанса беспилотнику. В «Ростехе» подчеркнули, что патрон «Многоточие» подходит для всех автоматов соответствующего калибра. Это избавляет бойцов от необходимости носить дополнительное дробовое ружье для защиты от БПЛА.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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