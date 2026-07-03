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Песков: Калининградская область постоянно на повестке дня президента и правительства

По его словам, работа по развитию региона идёт на постоянной основе.

Развитие Калининградской области постоянно находится на повестке дня президента и правительства страны. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, пишет ТАСС.

«Калининград — это очень важная составляющая часть ежедневной работы [президента РФ]. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это, с учетом недружественного положения, требует от федерального центра особой заботы», — приводит издание слова Пескова.

По его словам, работа по развитию региона идёт на постоянной основе. «Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программа развития, и финансирование, и так далее, и тому подобное. Поэтому это [Калининградская область] постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России», — уточнил представитель Кремля.

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