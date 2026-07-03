Трамп, Ким Чен Ын и Папа Римский: зарубежные лидеры поздравляют Беларусь

Поздравления уже поступили от руководителей России, Китая, США, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, Турции, КНДР, Пакистана, Израиля, Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ, Египта, Бахрейна, Вьетнама, Никарагуа, Мьянмы, ЮАР, Марокко, Алжира, Иордании, Камбоджи, Палестины, Судана, Республики Чад.
В частности, председатель КНР Си Цзиньпин выразил в своем поздравлении готовность прилагать совместные усилия для продвижения развития двусторонних отношений на высоком уровне.
А американский лидер Дональд Трамп не только передал свои искренние пожелания мирного и процветающего года главе белорусского государства и всем белорусам, но и выразил надежду на встречу с Лукашенко в будущем.
Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын в свою очередь поделился в поздравлении своей уверенностью в том, что корейско-белорусские отношения дружбы и сотрудничества будут расширяться и укрепляться во всех сферах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил в своем поздравлении конструктивный диалог и коммуникации с Беларусью.
Кроме того, поздравления направили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Лев XIV.
Вместе с тем «Пул Первого» отмечает, что поздравление продолжают еще поступать.