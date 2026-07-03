Токаев поздравил Лукашенко и народ Беларуси

Этот знаменательный день является ярким символом единства белорусского народа, стойкости национального духа и уверенного движения страны по пути созидания и прогресса. В Казахстане с большим уважением и теплотой относятся к братскому белорусскому народу, его самобытной культуре и богатым традициям.