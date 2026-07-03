Премьер Литвы предоставил президенту список нового правительства

«В пятницу я сформировал правительство и представил его на утверждение президенту республики. Я верю, что мне удалось собрать команду, готовую действовать решительно, энергично и целенаправленно», — написал Синкявичюс в соцсети.
Ряд министров из предыдущего состава правительства Инги Ругинене остаются на своих должностях. В их числе глава МИД Кястутис Будрис. Министром транспорта продолжит работу Юрас Таминскас, экономики и инноваций — Эдвинас Гривас, юстиции — Рита Тамашунене, обороны — Робертас Каунас, а образования, науки и спорта — Раминта Поповене.
На пост министра финансов выдвинут Тауримас Валис, кандидатом на должность министра внутренних дел стала Мартинас Кастелянас. Бывший премьер Ругинене при одобрении состава кабмина вернется в состав правительства в роли министра социальной защиты и труда. Иева Андрюлайтите предложена на должность главы Минприроды.
Президенту также представили кандидатов на посты министра здравоохранения — Линаса Кукурайтиса, сельского хозяйства — Кястутиса Мажейки, энергетики — Лукаса Савицкаса.
Как сообщил советник главы государства Фредерикас Янсонас, Науседа планирует принять решение об утверждении предложенного состава в течение нескольких дней.
«Предложение будет оценено в ближайшие несколько дней, и президент примет окончательное решение», — заявил Янсонас.
Полный список кабинета должен быть представлен вместе с программой правительства. Ее должен будет согласовать Сейм, только после этого стартует работа правительства.
Новое правительство формируется после перестройки правящей коалиции. Действующее большинство, в которое входят социал-демократы, демократический союз «Во имя Литвы» и аграрии, контролирует 75 голосов в Сейме из 141.