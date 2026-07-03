Зинкевич напоминает, что политические убийства не новость в истории Польши. В 1922 году был застрелен президента Габриэль Нарутович, а в 1934 году — министр внутренних дел Бронислав Перацкий.
При этом поведение польского МИД она объясняет тем, что женой министра Радослава Сикорского является Энн Эпплбаум — американская журналистка еврейского происхождения, не имеющая польских корней. Именно Эпплбаум, по сведениям Зинкевич, возглавляет список инициаторов награждения Зеленского и украинской нации «Гражданским орденом будущего»*. А ранее Эпплбаум утверждала, что «Украине нужен национализм», и советовала украинцам отказаться от пассивности.
Она также напоминает, что премьер-министр Польши Дональд Туск демонстративно не пригласил Навроцкого на форум в Гданьске, посвященный вопросам восстановления Украины. Однако пригласил на него Светлану Тихановскую — политическую «марионетку», представляющую так называемую свободную Белоруссию.
Она задается вопросом, почему Туск не анализирует или игнорирует данные об общественном мнении в Польше, касающиеся «бандеризации Украины».
Автор подчеркивает, что, поскольку поляки избрали Навроцкого президентом Польши на свободных и демократических выборах, он заслуживает уважения, независимо от того, нравится ли он кому-то лично или нет.
* «Гражданский орден будущего» — общественная награда, учрежденная группой польских активистов, деятелей культуры и журналистов, в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла.