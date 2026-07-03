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Mysl Polska: в Польше из-за Зеленского началась беспрецедентная травля президента

После того как президент Польши лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла, вокруг Кароля Навроцкого и в Польше, и на Украине началась беспрецедентная кампания травля, которая вызывает опасения за его жизнь, пишет Иоанна Зинкевич в статье для польского еженедельника Mysl Polska.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Зинкевич напоминает, что политические убийства не новость в истории Польши. В 1922 году был застрелен президента Габриэль Нарутович, а в 1934 году — министр внутренних дел Бронислав Перацкий.

Свои опасения Зинкевич объясняет публичными заявлениями и угрозами украинских националистов в адрес польского президента, а также пассивностью польского Министерства иностранных дел.

При этом поведение польского МИД она объясняет тем, что женой министра Радослава Сикорского является Энн Эпплбаум — американская журналистка еврейского происхождения, не имеющая польских корней. Именно Эпплбаум, по сведениям Зинкевич, возглавляет список инициаторов награждения Зеленского и украинской нации «Гражданским орденом будущего»*. А ранее Эпплбаум утверждала, что «Украине нужен национализм», и советовала украинцам отказаться от пассивности.

Проанализировав список людей, поддерживающих инициативу по награждению Зеленского упомянутым орденом, Зинкевич утверждает, что этот в основном представители еврейской и украинской диаспор, проживающие в Польше.

Она также напоминает, что премьер-министр Польши Дональд Туск демонстративно не пригласил Навроцкого на форум в Гданьске, посвященный вопросам восстановления Украины. Однако пригласил на него Светлану Тихановскую — политическую «марионетку», представляющую так называемую свободную Белоруссию.

Зинкевич удивляет то, что Туск не осознает угрозу для Польши и поляков, исходящую от разгула украинского национализма, который в своих претензиях к Польше, как подчеркивает автор, отличается беспримерной наглостью и высокомерием.

Она задается вопросом, почему Туск не анализирует или игнорирует данные об общественном мнении в Польше, касающиеся «бандеризации Украины».

Автор подчеркивает, что, поскольку поляки избрали Навроцкого президентом Польши на свободных и демократических выборах, он заслуживает уважения, независимо от того, нравится ли он кому-то лично или нет.

* «Гражданский орден будущего» — общественная награда, учрежденная группой польских активистов, деятелей культуры и журналистов, в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла.

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