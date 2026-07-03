Mysl Polska: в Польше из-за Зеленского началась беспрецедентная травля президента

После того как президент Польши лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла, вокруг Кароля Навроцкого и в Польше, и на Украине началась беспрецедентная кампания травля, которая вызывает опасения за его жизнь, пишет Иоанна Зинкевич в статье для польского еженедельника Mysl Polska.