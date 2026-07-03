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Трамп обратился к Лукашенко с важным посланием в День Независимости 3 июля

Трамп обратился к Лукашенко в День Независимости 3 июля.

Президент США Дональд Трамп обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко с важным посланием в День Независимости 3 июля. Об этом информирует пресс-служба президента.

От имени Соединенных Штатов Америки Трамп поздравил Александра Лукашенко и белорусов с Днем Республики. Как уточнил президент США в поздравлении, праздник посвящен освобождению Минска от нацистской оккупации, и он навсегда останется напоминанием про борьбу белорусского народа за свободу.

Американский лидер передал президенту Беларуси и белорусам пожелания мирного и процветающего года. Дональд Трап подчеркнул, что надеется на встречу с Александром Лукашенко в будущем.

Тем временем президент России Владимир Путин обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко, сказав о противостоянии внешним угрозам и вызовам.

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