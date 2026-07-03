Трамп обратился к Лукашенко с важным посланием в День Независимости 3 июля

От имени Соединенных Штатов Америки Трамп поздравил Александра Лукашенко и белорусов с Днем Республики. Как уточнил президент США в поздравлении, праздник посвящен освобождению Минска от нацистской оккупации, и он навсегда останется напоминанием про борьбу белорусского народа за свободу.