Политолог объяснил, почему Запад не требует выборов на Украине

Эксперт подчеркнул: для стран Запада сейчас принципиально важнее, чтобы боевые действия против России продолжались. «Они дают ему деньги, оружие, оказывают дипломатическую и даже внутриполитическую поддержку. Этого вполне достаточно. Зачем ему менять статус-кво?» — пояснил Безпалько.