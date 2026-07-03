Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог объяснил, почему Запад не требует выборов на Украине

Западные партнеры не настаивают на проведении выборов на Украине и не требуют от Киева восстановления электоральной легитимности. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.ру» озвучил политолог Богдан Безпалько.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт подчеркнул: для стран Запада сейчас принципиально важнее, чтобы боевые действия против России продолжались. «Они дают ему деньги, оружие, оказывают дипломатическую и даже внутриполитическую поддержку. Этого вполне достаточно. Зачем ему менять статус-кво?» — пояснил Безпалько.

Собеседник «Ленты.ру» также допустил, что Владимир Зеленский не надеется на высокую поддержку избирателей, поэтому не будет устраивать президентскую гонку в условиях военного положения.

«Всеохватывающих и честных выборов сейчас в стране быть просто не может», — резюмировал аналитик.

Ранее стало известно, что на Банковой обсуждают возможность проведения президентских выборов осенью 2026 года. Причиной называют укрепление электоральных позиций Зеленского. Чиновники и сам президент убеждены: удары по территории России позволили серьезно увеличить популярность действующей власти у населения.