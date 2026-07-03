Политолог объяснил, почему Запад не требует выборов на Украине

Эксперт подчеркнул: для стран Запада сейчас принципиально важнее, чтобы боевые действия против России продолжались. «Они дают ему деньги, оружие, оказывают дипломатическую и даже внутриполитическую поддержку. Этого вполне достаточно. Зачем ему менять статус-кво?» — пояснил Безпалько.
Собеседник «Ленты.ру» также допустил, что Владимир Зеленский не надеется на высокую поддержку избирателей, поэтому не будет устраивать президентскую гонку в условиях военного положения.
«Всеохватывающих и честных выборов сейчас в стране быть просто не может», — резюмировал аналитик.
Ранее стало известно, что на Банковой обсуждают возможность проведения президентских выборов осенью 2026 года. Причиной называют укрепление электоральных позиций Зеленского. Чиновники и сам президент убеждены: удары по территории России позволили серьезно увеличить популярность действующей власти у населения.