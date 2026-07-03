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Партия сказала «надо»: Мелкумова согласовали на пост главы облкомЖКХ

В Волгограде сегодня президиум реготделения «Единой России» согласовал кандидатуру Александра Мелкумова на должность председателя.

В Волгограде сегодня президиум реготделения «Единой России» согласовал кандидатуру Александра Мелкумова на должность председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», информация об этом была опубликована на сайте партии.

Напомним, что накануне соответствующее предложение было внесено губернатором Андреем Бочаровым. После увольнения с поста руководителя профильного комитета Дмитрия Баранова Мелкумов был назначен на этот пост в качестве временно исполняющего полномочия.

В реготделении ЕР уточняют, что кандидатура 43-летнего чиновника была одобрена партийцами единогласно.

— Члены Президиума отметили, что Александр Мелкумов имеет разносторонний опыт работы в сфере ЖКХ, государственной и муниципальной службы. До назначения на пост заместителя руководителя облкомбезопасности он в течение семи лет являлся главой Старополтавского района, ранее руководил районным МП «Водоканал», занимал иные руководящие должности в коммунальной сфере, — перечисляют аргументы в пользу кандидата его однопартийцы.

Согласование кандидатов на руководящие должности в обладмине проводится в Волгограде по инициативе губернатора Андрея Бочарова. После единороссов Александру Мелкумову необходимо будет заручиться поддержкой профильным комитетов Волгоградской облдумы.

Накануне ИА «Высота 102» опубликовало мнение известного российского политолога Андрея Серенко, который оценил кандидатуру врио облкомЖКХ.

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