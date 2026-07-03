Уйдет досрочно: глава Копейска Светлана Логанова подала в отставку

Напомним, что Светлана Логанова возглавила Копейск в июне 2024 года, сменив на этом посту Андрея Фалейчика, который впоследствии был назначен вице-губернатором Челябинской области. В феврале 2026 года он был задержан сотрудниками ФСБ по делу о коррупции и арестован по обвинению в получении взятки в период работы на посту главы города.