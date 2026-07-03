В городе Волжском будут включать сирены на время ракетной опасности

В администрации Волжского предупреждают: с 4 июля в городе будут включать сирены на время ракетной опасности. Звуковые сигналы будут звучать в течение трёх минут её после объявления.
Перерыв между сигналами составить 15 секунд с двукратным повтором через пять минут, уточняют в пресс-службе мэрии.
Власти информируют: с началом звучания сигнала горожанам следует отключить газ и электроприборы, а также перекрыть воду. Затем спуститься в ближайшее укрытие, взяв с собой необходимые документы, бутылку воды, тёплую одежду и жизненно важные лекарства.
В качестве укрытия могут служить подвал или погреб, подземный паркинг и другие подобные сооружения. В это время нельзя пользоваться лифтами и приближаться к окнам. Следует избегать открытых мест.
Ранее в МЧС дали пошаговую инструкцию поведения при объявлении ракетной опасности.