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В городе Волжском будут включать сирены на время ракетной опасности

Звуковые сигналы будут звучать в течение трёх минут её после объявления.

В администрации Волжского предупреждают: с 4 июля в городе будут включать сирены на время ракетной опасности. Звуковые сигналы будут звучать в течение трёх минут её после объявления.

Перерыв между сигналами составить 15 секунд с двукратным повтором через пять минут, уточняют в пресс-службе мэрии.

Власти информируют: с началом звучания сигнала горожанам следует отключить газ и электроприборы, а также перекрыть воду. Затем спуститься в ближайшее укрытие, взяв с собой необходимые документы, бутылку воды, тёплую одежду и жизненно важные лекарства.

В качестве укрытия могут служить подвал или погреб, подземный паркинг и другие подобные сооружения. В это время нельзя пользоваться лифтами и приближаться к окнам. Следует избегать открытых мест.

Ранее в МЧС дали пошаговую инструкцию поведения при объявлении ракетной опасности.

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