Франция и Италия могут развернуть военные силы на юге Ливана

«МИД Франции показал, идет подготовка с Италией для формирования новых международных сил, развернутых в Южном Ливане», — указывается в публикации.
Размещение международных сил планируется осуществить при поддержке США и с участием ряда европейских государств. Как передает «Газета.Ru», предполагается, что их развертывание произойдет по запросу ливанских властей для оказания поддержки ливанской армии и содействия обеспечению стабильности в регионе.
В МИД Франции также заявили, что визит султана Омана Хайсама бен Тарика в Париж ускорил подготовку многонациональной военно-морской миссии в Ормузском проливе. Французская сторона продолжает переговоры с Великобританией и региональными партнерами по вопросу возобновления полноценного судоходства через пролив, рассчитывая, что будущая миссия усилит безопасность морской навигации.