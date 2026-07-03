Франция и Италия могут развернуть военные силы на юге Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 26 июня заявил, что ЦАХАЛ останется в «зоне безопасности» на юге Ливана до разоружения организации «Хезболлы». Прошедшие в США переговоры между Израилем и Ливаном он охарактеризовал как важное достижение для страны.