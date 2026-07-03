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Франция и Италия могут развернуть военные силы на юге Ливана

Франция и Италия приступили к подготовке формирования новых международных сил, которые могут быть развернуты на юге Ливана после истечения мандата Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). Об этом 2 июля сообщил телеканал Al Arabiya.

Источник: Новости Mail

«МИД Франции показал, идет подготовка с Италией для формирования новых международных сил, развернутых в Южном Ливане», — указывается в публикации.

Размещение международных сил планируется осуществить при поддержке США и с участием ряда европейских государств. Как передает «Газета.Ru», предполагается, что их развертывание произойдет по запросу ливанских властей для оказания поддержки ливанской армии и содействия обеспечению стабильности в регионе.

В МИД Франции также заявили, что визит султана Омана Хайсама бен Тарика в Париж ускорил подготовку многонациональной военно-морской миссии в Ормузском проливе. Французская сторона продолжает переговоры с Великобританией и региональными партнерами по вопросу возобновления полноценного судоходства через пролив, рассчитывая, что будущая миссия усилит безопасность морской навигации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 26 июня заявил, что ЦАХАЛ останется в «зоне безопасности» на юге Ливана до разоружения организации «Хезболлы». Прошедшие в США переговоры между Израилем и Ливаном он охарактеризовал как важное достижение для страны.

Иранская гостелерадиокомпания IRIB 25 июня сообщила, что командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Каани призвал Израиль вывести войска с территории Ливана, пригрозив израильской армии поражением.

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