Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа

Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул, что в регионах Приволжского федерального округа реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. По его словам, адаптация ветеранов к мирной жизни должна происходить с активным вовлечением близких родственников: «Руководство страны вопросам социализации и поддержки ветеранов боевых действий уделяет первостепенное значение. Президент России Владимир Путин отмечает, что важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего нашего общества — это поддержка участников и ветеранов спецоперации, членов их семей. Изученный нами опыт показывает, что наибольший прогресс в “бесшовном” возврате к гражданской жизни участника боевых действий достигается через его детей, супругу и родителей».