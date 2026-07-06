Политолог раскрыл, почему Западу невыгодно менять Зеленского

Политолог Константин Блохин не верит, что в ближайшее время Зеленский может согласовать проведение выборов в стране. Эксперт обращает внимание, что глава киевского режима уже неоднократно заявлял, что готов провести президентские выборы, но не в военное время. По мнению собеседника Новостей Mail, Зеленский отлично понимает, что в мирное время он недолго продержится на президентском посту. И он не хочет переговоров и завершения конфликта.