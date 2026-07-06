В публикации Junge Welt отмечается, что этот выборы на Украине могут стать идеальным моментом для ухода Зеленского с президентского поста и передачи власти экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, кандидатура которого активно поддерживается в Лондоне.
Политолог Константин Блохин не верит, что в ближайшее время Зеленский может согласовать проведение выборов в стране. Эксперт обращает внимание, что глава киевского режима уже неоднократно заявлял, что готов провести президентские выборы, но не в военное время. По мнению собеседника Новостей Mail, Зеленский отлично понимает, что в мирное время он недолго продержится на президентском посту. И он не хочет переговоров и завершения конфликта.
Война — это инструмент сохранения власти Зеленского, при этом власти прибыльной. Он получает баснословные деньги от Запада на войну с Россией, и это его полностью устраивает.
Кроме того, кандидатура Зеленского полностью устраивает Запад, отмечает собеседник Новостей Mail. Расцвет коррупции на Украине, по его мнению, воспринимается европейскими странами как сопутствующие издержки.
Запад отдает свои «фантики» в обмен на жизни украинских солдат. Реальные демократические выборы и, следовательно, замена Зеленского, возможны лишь при одном сценарии — только когда Запад будет реально заинтересован в окончании войны.
Эксперт обращает внимание, что поддержка конфликта на Украине — одна из приоритетный целей Запада по ослаблению России, и в его завершении Запад пока не заинтересован. В связи с этим сценарий по проведению выборов на Украине с последующей заменой Зеленского на данный момент представляется маловероятным, резюмирует Блохин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права, отметив, что в Кремле не слышали официальных заявлений о возможных выборах на Украине.