Захарова призвала международные структуры осудить атаку ВСУ на рынок в Токмаке

«3 июля укронацисты нанесли преднамеренный удар БПЛА по оживленному рынку в городе Токмаке Запорожской области. По предварительным данным, 5 человек погибли, 18 получили ранения разной степени тяжести. Но этого боевикам ВСУ было мало, — подчеркнула дипломат. — Они продолжили атаковать тех, кто поспешил на помощь пострадавшим, мешая им эвакуировать людей в медицинские учреждения, вымещая на них бессильную злобу за собственные военные неудачи».