Захарова призвала международные структуры осудить атаку ВСУ на рынок в Токмаке

«Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц. Игнорирование этого, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение», — указала дипломат.
Как отметила Захарова, российская сторона решительно осуждает очередное «гнусное военное преступление» нацистского киевского режима, продолжающего развязывать «с молчаливого одобрения западных кураторов кровавую войну» против мирных граждан.
«3 июля укронацисты нанесли преднамеренный удар БПЛА по оживленному рынку в городе Токмаке Запорожской области. По предварительным данным, 5 человек погибли, 18 получили ранения разной степени тяжести. Но этого боевикам ВСУ было мало, — подчеркнула дипломат. — Они продолжили атаковать тех, кто поспешил на помощь пострадавшим, мешая им эвакуировать людей в медицинские учреждения, вымещая на них бессильную злобу за собственные военные неудачи».
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в комментарии дипломата.
По информации Минздрава региона, на месте происшествия в Запорожской области развернут оперативный штаб. 14 пострадавших доставлены в Токмакскую больницу, еще 4 человека с более тяжелыми травмами — в Мелитопольскую. «Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Все причастные к его совершению будут установлены и привлечены к ответственности», — заверила официальный представитель МИД России.