Anadolu: глава МИД Фидан заявил о «неразумности» отказа США продавать оружие Турции

Anadolu напоминает, что в 2019 году Турция была отстранена от участия в программе F-35 из-за возражений против покупки российской системы противоракетной обороны С-400. Вашингтон опасается, что российская система поставит под угрозу американские истребители. Анкара же неоднократно заявляла, что между этими двумя системами нет противоречий, и предложила создать комиссию для изучения этого вопроса. Турция утверждает, что выполнила свои обязательства по программе F-35 и что ее отстранение от участия в программе нарушает правила.