Anadolu: глава МИД Фидан заявил о «неразумности» отказа США продавать оружие Турции

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, комментируя запрос Анкары на поставку истребителей F-35 и двигателей для истребителей KAAN, а также то, привезет ли он «большой подарочный набор» на саммит НАТО в Анкару, сказал, что, скорее всего, сделает шаг, который «очень обрадует» Турцию.
Фидан в четверг уклончиво отреагировал на «намеки» Трампа, сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansi. «Я не хочу говорить от имени США о том, что может объявить президент Трамп», — сказал он, добавив, что Анкара предпринимает комплексные усилия по снятию ограничений, влияющих на двустороннее оборонное сотрудничество.
При этом он подчеркнул, что у США нет «разумных оснований» для ограничения оборонных поставок в Турцию.
Администрация Трампа не может объяснить, почему страны, не входящие в НАТО и не имеющие столько же общих интересов с США, могут закупать огромное количество оружия и боеприпасов по коммерческим соображениям, а Турция — нет.
Министр пожаловался, что долгое время на подобные решения влияли сохраняющиеся в США политические предубеждения в отношении Турции. «Между Турцией и США нет таких проблем, из-за которых двусторонние отношения должны быть испорчены», — сказал Фидан, признав, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия по региональным вопросам, стороны могут их обсуждать.
Когда есть такая обширная сфера взаимодействия, которая выгодна обеим сторонам, отказ от ее развития и превращение ее в жертву политики идентичности или противоборствующих идеологий — это не то, что могут оправдать рациональные игроки.
Отвечая на вопрос о том, реально ли возвращение Турции в программу производства истребителей F-35, Фидан сказал, что вопрос с закупкой и поставками Анкаре американских истребителей может быть решен после отмены санкций в рамках CAATSA (Закон США о противодействии противникам Америки посредством санкций).
Anadolu напоминает, что в 2019 году Турция была отстранена от участия в программе F-35 из-за возражений против покупки российской системы противоракетной обороны С-400. Вашингтон опасается, что российская система поставит под угрозу американские истребители. Анкара же неоднократно заявляла, что между этими двумя системами нет противоречий, и предложила создать комиссию для изучения этого вопроса. Турция утверждает, что выполнила свои обязательства по программе F-35 и что ее отстранение от участия в программе нарушает правила.