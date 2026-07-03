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Патриарх Кирилл поблагодарил Лукашенко за поддержку Церкви

Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости страны, поблагодарив его за поддержку православия.

День независимости Белоруссии отмечается 3 июля в годовщину освобождения столицы республики Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

«Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить Вас за неизменную поддержку православной Церкви, совершающей свое служение на территории Беларуси. Надеюсь, что сложившееся церковно-государственное взаимодействие будет развиваться и впредь, способствуя духовному просвещению людей, нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, защите наших общих интересов перед лицом различных вызовов и испытаний», — говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви.

Он назвал белорусский День независимости символом крепости духа народа Белоруссии, его преданности заветам предков и ответственности за будущее страны. Патриарх также пожелал белорусам мира и благополучия, а Лукашенко — крепости сил, помощи Господа и успехов на президентском посту.

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