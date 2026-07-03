Патриарх Кирилл поблагодарил Лукашенко за поддержку Церкви

«Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить Вас за неизменную поддержку православной Церкви, совершающей свое служение на территории Беларуси. Надеюсь, что сложившееся церковно-государственное взаимодействие будет развиваться и впредь, способствуя духовному просвещению людей, нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, защите наших общих интересов перед лицом различных вызовов и испытаний», — говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви.