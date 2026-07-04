Алексей Текслер назвал Троицк «важным местом силы»

В Троицке состоялись XV Расулевские чтения — форум, который давно вышел за рамки регионального события. В этом году он обрел особое значение: 2026-й объявлен Годом единства народов России, и Троицк стал одной из ключевых площадок для диалога культур и религий.
На форум съехались делегации из разных регионов России, а также гости из-за рубежа. Среди почетных участников — Верховный муфтий Талгат Таджуддин, прямой потомок пророка Мухаммеда шейх Абдурраззак Ас-Саади, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, а также заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов.
Истинное единство страны формируется столетиями. Оно опирается на общую историю, труд и взаимное уважение. Для Южного Урала важным местом силы стал Троицк. Именно здесь великий духовный наставник и просветитель исламского мира Зайнулла Расулев основал медресе «Расулия». И здесь мы проводим уже в пятнадцатый раз Расулевские чтения. Особое значение это событие обретает в Год единства народов России.
Высокий уровень участников, по словам губернатора, подтверждает: опыт Челябинской области в сохранении межнационального согласия и решении важных для страны задач востребован и вызывает уважение.
В рамках форума Алексей Текслер передал орден Мужества семье троичанина Замира Мурзабаева, который отдал жизнь за Родину. Губернатор также отметил, что духовные традиции сегодня становятся реальной опорой для российских воинов, а память о защитниках Отечества необходимо бережно хранить.
Алексей Текслер подчеркнул, что прочность государства формируется не только на поле боя, но и в тылу. Троицк, по его словам, показывает пример того, как богатое историческое прошлое органично дополняется крепкой экономикой.
В рамках визита Алексей Текслер посетил местное предприятие «Фабрика Фрост» — успешное производство, чья продукция хорошо знакома жителям региона. Компания вносит весомый вклад в экономическое развитие города и области.
«Расулевские чтения в Троицке доказывают: сила России — в нашем единстве. Пока мы едины, победить нас нельзя», — подчеркнул губернатор.