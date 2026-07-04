Алексей Текслер назвал Троицк «важным местом силы»

Истинное единство страны формируется столетиями. Оно опирается на общую историю, труд и взаимное уважение. Для Южного Урала важным местом силы стал Троицк. Именно здесь великий духовный наставник и просветитель исламского мира Зайнулла Расулев основал медресе «Расулия». И здесь мы проводим уже в пятнадцатый раз Расулевские чтения. Особое значение это событие обретает в Год единства народов России.