Sky News: президент Кубы пообещал «единый решительный удар» кубинцев в случае нападения США

Он напомнил о подвиге кубинцев, которые сражались за президента Николаса Мадуро в Венесуэле, сказав, что «по численности они уступали противнику, находились в невыгодном технологическом положении и были застигнуты врасплох». Но вместо нескольких минут, как рассчитывали в США, операции по задержанию Мадуро продлилась более 40 минут благодаря стойкости кубинцев. Диас-Канель предупредил, что «32 кубинца [которые погибли в ходе операции] можно умножить на миллионы здесь, на Кубе».