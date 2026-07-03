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Sky News: президент Кубы пообещал «единый решительный удар» кубинцев в случае нападения США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ на заявление Трамп о том, что Куба движется на сближение с США, пообещал ответить Вашингтону «единым решительным ударом» кубинцев.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Комментируя возобновившиеся угрозы Трампа захватить Кубу, Диас-Канель сказал в интервью британскому каналу Sky News, что Вашингтон проводит «стратегию информационной войны и психологического давления» в отношении острова, но кубинцы готовы сражаться «до последней капли крови».

В случае нападения кубинский народ ответит единым и решительным ударом, защищая свой суверенитет. Мы не хотим войны, но и не боимся ее. И мы готовимся, чтобы нас не застали врасплох и не победили.

Мигель Диас-Канель
президент Кубы

Он напомнил о подвиге кубинцев, которые сражались за президента Николаса Мадуро в Венесуэле, сказав, что «по численности они уступали противнику, находились в невыгодном технологическом положении и были застигнуты врасплох». Но вместо нескольких минут, как рассчитывали в США, операции по задержанию Мадуро продлилась более 40 минут благодаря стойкости кубинцев. Диас-Канель предупредил, что «32 кубинца [которые погибли в ходе операции] можно умножить на миллионы здесь, на Кубе».

Вспоминая о борьбе Кубы за независимость, президент процитировал слова военного командира XIX века Антонио Масео, который сказал: «Любой, кто попытается захватить Кубу, сможет унести с собой лишь пыль ее земли, пропитанную кровью». Кубинский политик подчеркнул, что это не просто лозунг — это «убеждение, которого придерживаются миллионы кубинцев».

Он также отверг обвинения США в том, что на острове размещены китайские и российские военные объекты.

Это утверждение Вашингтона стало поводом для ужесточения топливного эмбарго в отношении Гаваны, напоминает Sky News.

В интервью Диас-Канель назвал почти 60-летнее эмбарго США «самой продолжительной блокадой в истории человечества»: «Это не просто блокада — это экономическая, финансовая, торговая блокада, а теперь еще и энергетическая блокада». По словам кубинского президента, она привела к хроническим отключениям электроэнергии, нехватке медикаментов и экономическим трудностям в стране.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что в переговорах между Гаваной и Вашингтоном «нет никакого прогресса», добавив, что «несмотря ни на что, Гавана остается открытой для диалога».

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