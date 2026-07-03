Премьер Польши поручил делегации не торопиться с обещаниями Украине

Саммит НАТО пройдет 7—8 июля в турецкой столице. Как сообщал Bloomberg, странам блока пока не удалось согласовать совместное заявление к предстоящей встрече из-за разногласий насчет проекта расширения сети трубопроводов в Восточной Европе, на котором настаивает Польша, и сроков оказания помощи Украине. Глава польского Минобороны пояснял, что речь идет о трубопроводах из Западной Германии через Восточную Германию в Польшу, на юг в Чехию и на север в Литву и другие страны Балтии.