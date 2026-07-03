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Премьер Польши поручил делегации не торопиться с обещаниями Украине

Дональд Туск поручил главам Минобороны и МИДа представить позицию правительства президенту, который будет представлять страну на саммите, и попросил делегацию проявлять осторожность в вопросе помощи Украине.

Источник: РБК

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил польскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре проявлять осторожность в вопросе дальнейших заявлений о финансовой поддержке Украины, заявив, что «не может больше сохраняться ситуация, когда добрую волю последовательно проявляет только Варшава», его слова приводит RMF24.

Туск сообщил, что поручил министру обороны Владиславу Косиняку-Камыш и главе МИД Радославу Сикорскому предоставить максимально подробную информацию о позиции правительства президенту Каролю Навроцкому, который будет представлять Варшаву на предстоящем саммите альянса в Анкаре.

«Я призываю всю делегацию проявлять осмотрительность в отношении любых заявлений о дальнейшей финансовой поддержке со стороны Польши — не потому, что я считаю, будто Украина не нуждается в финансовой помощи, а потому, что Польша несет значительную ответственность за всю восточную границу Европейского союза и это должны учитывать все», — сказал премьер.

Комментируя встречу Сикорского с главой украинского МИДа Андреем Сибигой, глава правительства отметил, что хорошие отношения между Варшавой и Киевом отвечают взаимным интересам, но требуют и доброй воли со стороны последнего.

«У меня есть основания полагать, что украинские политики осознали в контексте эскалации напряженности, спровоцированной ими самими, необходимость поиска путей для честного разговора о прошлом, вместо того чтобы нагнетать напряженность», — сказал Туск.

В июне Навроцкий лишил украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого орла, высшей польской государственной награды, поскольку тот в конце мая предоставил одному из специальных подразделений украинской армии наименование «имени Героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Навроцкий, который до президентства возглавлял польский Институт национальной памяти (IPN), объяснил, что для значительной части поляков УПА ассоциируется с преступлениями против граждан Польши в годы Второй мировой войны.

В ответ на решение Навроцкого Зеленский опубликовал в соцсети X пост, из которого следовало, что уже отправил награду обратно в Польшу. Позднее он обрушился с критикой на польского президента, обвинив его в «подыгрывании Москве». Украинский лидер отказался приехать на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

Вслед за Зеленским от польских наград отказались глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига и посол Украины в Польше Василий Бондарь. Кроме того, своих «Белых орлов» вернули бывшие украинские президенты Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма.

Саммит НАТО пройдет 7—8 июля в турецкой столице. Как сообщал Bloomberg, странам блока пока не удалось согласовать совместное заявление к предстоящей встрече из-за разногласий насчет проекта расширения сети трубопроводов в Восточной Европе, на котором настаивает Польша, и сроков оказания помощи Украине. Глава польского Минобороны пояснял, что речь идет о трубопроводах из Западной Германии через Восточную Германию в Польшу, на юг в Чехию и на север в Литву и другие страны Балтии.

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