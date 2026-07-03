В еще одной стране ЕС не одобрили проект санкций против патриарха Кирилла

Как поясняют собеседники издания, позиция Рима обусловлена опасениями Ватикана относительно возможного введения ограничений в отношении главы христианской конфессии.
В 2024 году патриарх Кирилл заявил, что его не испугать запретом на въезд в европейские страны. Он объяснил введенные против него санкции тем, что Русская православная церковь следует «иному цивилизационному пути развития».
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