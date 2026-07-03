Аэропорт Пскова ограничил работу

Аэропорт Пскова временно ограничил прием и выпуск самолетов, заявили в Росавиации.
Заявление опубликовал в мессенджере пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Ограничения, как заявил представитель Росавиации, нужны для обеспечения безопасности полетов.
Власти Псковской области объявили беспилотную опасность. Жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильной связи и интернета.
За сутки российские войска освободили Александровку в Днепропетровской области.
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