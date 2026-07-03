Зампред Совбеза РФ Медведев провел встречу с руководством Ирана

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел встречу с руководством Ирана во время визита в Тегеран. Кадры общения были опубликованы в соцсетях политика.
Российская делегация прибыла в Иран на церемонию прощания с погибшим верховным лидером республики Али Хаменеи. В рамках визита Медведев встретился с президентом ближневосточного государства Масудом Пезешкианом.
Судя по опубликованным кадрам, общение прошло в присутствии делегаций двух стран. В состав российской делегации также вошли министр энергетики РФ Сергей Цивилев, замглавы МИД Георгий Борисенко и другие представители России. Других подробностей встречи пока нет.
Накануне в Кремле сообщили, что Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране. Политик прибыл в Иран в качестве специального посланника президента РФ Владимира Путина. Церемония проходила в религиозно-общественном комплексе Мосалла имени имама Хомейни.