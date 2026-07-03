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Захарова жестко прошлась по Совету Европы из-за его нежелания видеть русофобию

Захарова назвала Совет Европы запутавшимися в половых органах клоунами.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Совет Европы озлобленными клоунами, запутавшимися в половых органах, из-за игнорирования русофобии.

Дипломат напомнила, что Совет Европы при поддержке ЕС организовал в Страсбурге «неделю борьбы с языком ненависти». На самом деле мероприятие было посвящено вопросам сексуальной ориентации и гендера.

Она отметила, что при этом поглощенный гендерными вопросами Совет в упор не видит русофобию на онлайн-платформах и реальное использование языка ненависти по отношению к русским.

«Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны», — заключила Захарова.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что так называемый «национальный пантеон» Украины, продвигаемый главой киевского режима Владимиром Зеленским, состоит из коллаборационистов и отребья.

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