Захарова жестко прошлась по Совету Европы из-за его нежелания видеть русофобию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Совет Европы озлобленными клоунами, запутавшимися в половых органах, из-за игнорирования русофобии.
Дипломат напомнила, что Совет Европы при поддержке ЕС организовал в Страсбурге «неделю борьбы с языком ненависти». На самом деле мероприятие было посвящено вопросам сексуальной ориентации и гендера.
Она отметила, что при этом поглощенный гендерными вопросами Совет в упор не видит русофобию на онлайн-платформах и реальное использование языка ненависти по отношению к русским.
«Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны», — заключила Захарова.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что так называемый «национальный пантеон» Украины, продвигаемый главой киевского режима Владимиром Зеленским, состоит из коллаборационистов и отребья.