«Пушечное мясо»: в Китае предупредили Финляндию о роковом шаге

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко прокомментировал решение властей Финляндии в своем аккаунте в социальной сети X. Он подчеркнул, что этот шаг не останется без последствий для национальной безопасности Хельсинки. «Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Что это меняет для финнов? Всего лишь одно незначительное изменение: их страна теперь находится на карте ядерных целей России. Радуйтесь, Финляндия, вы достигли пика безопасности!» — написал политик.