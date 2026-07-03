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Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования от имени России в связи с гибелью иранского верховного лидера Али Хаменеи.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования от имени России в связи с гибелью иранского верховного лидера Али Хаменеи.

Видеозапись поздравления политик разместил в мессенджере.

Прощание с Али Хаменеи будет проходить до 9 июля.

28 февраля при атаке Израиля и США были ликвидированы высший руководитель Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных представителей страны.

Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с тех пор как стал верховным руководителем. СМИ публиковали множество различных версий относительно его состояния. Иранские власти заявили, что Хаменеи не участвует в публичных мероприятиях из-за опасной ситуации.

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