Президент Литвы раскрыл, что может расколоть НАТО на три части

«Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие страны колебались бы, скажем, на уровне 2 или 2,5%», — заявил Науседа журналистам.
По словам литовского президента, подобное развитие событий «расколет, естественным образом расколет североатлантический союз на две или три части». Он отметил, что данная ситуация станет проблемой.
Как уточняет Politico, 2 июля американский посол при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что союзникам по альянсу, наращивающим оборонные расходы, следует предоставлять политические и экономические преференции. По его мнению, эта инициатива свидетельствует о сохраняющихся разногласиях внутри НАТО на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который требует от европейских партнеров увеличить военные бюджеты.
В прошлом году представители стран НАТО утвердили заявление, в котором обязались к 2035 году выйти на показатель в 5% от ВВП на военные нужды: 3,5% — прямые расходы и 1,5% — косвенные, включая кибербезопасность и модернизацию дорожной инфраструктуры.