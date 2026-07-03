Губернатор возглавил список «Единой России» на выборах в Заксобрание

Список «Единой России» на предстоящих выборах в Законодательное собрание Калининградской области возглавил губернатор Алексей Беспрозванных. Соответствующее решение было принято в ходе партийной конференции 2 июля, сообщается на сайте реготделения ЕР.
Общерегиональную группу возглавили губернатор Алексей Беспрозванных, спикер Заксобрания Андрей Кропоткин и вице-премьер-министр спорта Наталья Ищенко. Стоит отметить, что участники СВО в первую региональную тройку не попали. Ранее Беспрозванных возглавил список ЕР кандидатов в депутаты Госдумы от Калининградской области, в который также вошла бывшая спортсменка Наталья Ищенко.
Кроме того, на конференции определили кандидатов, которые пойдут от партии на выборы по спискам региональных групп. В них, в частности, вошли действующий сенатор Александр Ярошук, гендиректор Янтарного комбината Михаил Зацепин, главврач областной инфекционной больницы Ольга Краснова. Также были утверждены списки кандидатов по 40-ка одномандатным округам. В основном в списках оказались действующие депутаты Заксобрания от «Единой России». Спикер Кропоткин также планирует выдвигаться в Заксобрание по одномандатному округу.