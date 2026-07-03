Антверпенский алмазный центр подарил Дональду Трампу перстень с 321 бриллиантом

Антверпенский алмазный центр передал перстень послу США в Бельгии Биллу Уайту, чтобы тот вручил его президенту Трампу. «Пусть это кольцо послужит долговечным напоминанием о том, что настоящее партнерство, подобно изысканным природным алмазам, формируется под давлением, выдерживает испытание временем и сверкает тем ярче, чем больше в нем доверия», — заявил по этому поводу глава AWDC Исидор Мёрсель. Дональд Трамп, по данным AP, пока еще не получил этот подарок. В своем видеосообщении он выразил «особую благодарность» своим друзьями из Антверпена за великолепное кольцо.