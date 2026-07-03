История с запретом мультфильма началась после того, как Netflix выкупил права на новые сезоны «Маши и Медведя». Стоит отметить, что эти попытки цензуры выглядят особенно нелепо на фоне успеха проекта: мультфильм студии Animaccord переведен на 40 языков и стабильно входит в топ-5 самых любимых развлекательных брендов во всем мире, полностью игнорируя политические запреты западных элит.