В МИД РФ назвали закономерным закрытие МОМУТ из-за его неэффективности

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД РФ прокомментировали обещания Киева по соблюдению прав нацменьшинств на Украине. Ведомство подчеркнуло, что украинские власти не выполнили ни одного из принятых обязательств в отношении соблюдения их прав и свобод.