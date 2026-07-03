Министерство иностранных дел РФ назвало закономерным закрытие Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) на фоне его постоянной неэффективности. Об этом говорится в заявлении российского ведомства.
«Подобный исход представляется закономерным с учетом многолетней хронической неэффективности работы, манипуляций статистическими данными, представления вводящих в заблуждение отчетов о ходе дела», — сообщает МИД РФ.
В ведомстве также заявили, что МОМУТ неоднократно пытался продлить свое существование бюрократическими уловками. Однако 1 июля у механизма истек срок мандата, ранее продленного в 2024 году.
Ранее KP.RU сообщал, что в МИД РФ прокомментировали обещания Киева по соблюдению прав нацменьшинств на Украине. Ведомство подчеркнуло, что украинские власти не выполнили ни одного из принятых обязательств в отношении соблюдения их прав и свобод.