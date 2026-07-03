Таможня предупредила об очередях на погранпереходах из Эстонии в Россию

Эстонские погранпункты работают по сокращенному графику с 15 июня — ранее рабочий день заканчивался в 23:00. С августа 2024 года эстонские власти проводят длительные проверки граждан, следующих в Россию. По данным СЗТУ, за период с 22 по 29 июня по сравнению с прошлым годом число прошедших через границу из Эстонии в Россию сократилось с 7 тыс. до 4,7 тыс. человек, а в обратном направлении — с 8,5 тыс. до 6,5 тыс.