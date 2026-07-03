Финский политик Мема назвал русофобию в Европе психическим заболеванием

Ранее режиссер «Маши и Медведя» Олег Кузовков призвал не переживать из-за требований британских депутатов запретить мультфильм. По его словам, подобные скандалы в итоге только помогают сериалу становиться популярнее. Кузовков отметил, что в «Маше и Медведе» нет политической пропаганды, а сам мультфильм смотрят дети более чем в 100 странах.