Финский политик Мема назвал русофобию в Европе психическим заболеванием

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал русофобию в Европе психическим заболеванием. Так он отреагировал в соцсети X на идею британских депутатов запретить мультфильм «Маша и Медведь».
Накануне The Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала рассмотреть запрет мультсериала. В нем они увидели российскую пропаганду. Поводом стала покупка Netflix прав еще на два сезона «Маши и Медведя».
Инициатива вызвала бурную реакцию пользователей X. Многие сочли предложение мелочным, а самих депутатов назвали неудачниками.
«Это перебор. Честно говоря, русофобия в Европе становится психическим заболеванием. Я люблю “Машу и Медведя”», — написал Мема.
Ранее режиссер «Маши и Медведя» Олег Кузовков призвал не переживать из-за требований британских депутатов запретить мультфильм. По его словам, подобные скандалы в итоге только помогают сериалу становиться популярнее. Кузовков отметил, что в «Маше и Медведе» нет политической пропаганды, а сам мультфильм смотрят дети более чем в 100 странах.