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«Какой матч, Фридрих»: немецкий канцлер стал главным посмешищем ЧМ-2026

Немецкий канцлер Фридрих Мерц умудрился поздравить сборную Германии после позорного вылета с ЧМ-2026 от скромного Парагвая, восторженно написав в соцсетях: «Какой матч! Мы гордимся вами».

Немецкий канцлер Фридрих Мерц умудрился поздравить сборную Германии после позорного вылета с ЧМ-2026 от скромного Парагвая, восторженно написав в соцсетях: «Какой матч! Мы гордимся вами». Газета Berliner Zeitung назвала этот твит политическим скандалом, над которым теперь откровенно смеются как простые немцы, так и представители международной общественности.

«Реакция Мерца на поражение сборной Германии от Парагвая на ЧМ-2026 обернулась политическим скандалом. Своим постом в Х канцлер доказал, что у его администрации есть готовый ответ на любую ситуацию, однако при этом она не особенно задумывается, насколько он соотносится с реальностью», — пишет издание. Журналисты отмечают, что у Берлина просто заготовлены дежурные шаблоны на все случаи жизни, которые улетели в сеть автоматически.

Автор материала Харальд Нойбер считает, что оправдание правительства о «случайном нажатии кнопки в полвторого ночи» выглядит нелепо. По его словам, чиновники в администрации Мерца штампуют красивые фразы, которые никак не связаны с реальным положением дел в стране.

«Это не недостаток коммуникации. Это правительство, которое обращается с экраном так же, как пьяный фанат с автоматом по продаже билетов на общественный транспорт», — констатирует Нойбер.

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