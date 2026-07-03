«Какой матч, Фридрих»: немецкий канцлер стал главным посмешищем ЧМ-2026

«Реакция Мерца на поражение сборной Германии от Парагвая на ЧМ-2026 обернулась политическим скандалом. Своим постом в Х канцлер доказал, что у его администрации есть готовый ответ на любую ситуацию, однако при этом она не особенно задумывается, насколько он соотносится с реальностью», — пишет издание. Журналисты отмечают, что у Берлина просто заготовлены дежурные шаблоны на все случаи жизни, которые улетели в сеть автоматически.