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Spiegel: в деле о покушении на бизнесмена Ермолаева не исключают личный мотив

В покушении на бизнесмена Ермолаева подозревают украинку Анастасию Березовскую.

В деле о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако не исключают личный мотив. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

По данным журнала, правоохранители рассматривают несколько версий. Среди них — связь с организованной преступностью и личный мотив подозреваемой. Ранее Интерпол опубликовал данные женщины, которую разыскивают по делу о покушении на Ермолаева. Ею оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская.

«В силовых структурах сейчас рассматривается как версия о связи с организованной преступностью, так и версия о личном мотиве», — говорится в публикации Spiegel.

Издание отмечает, что следователи пока не могут привести доказательства причастности каких-либо спецслужб к организации взрыва. При этом, по данным расследования французских органов безопасности, Березовская может иметь опыт охоты и доступ к легальному оружию.

Ранее BFMTV сообщал, что подозреваемую обнаружили в Германии. Заместитель генпрокурора Монако Морган Раймон заявлял, что после взрыва женщина покинула княжество на машине с немецкими номерами и направилась в ФРГ через Францию, Италию и другие страны Европы.

Ранее Интерпол раскрыл имя подозреваемой в покушении на Ермолаева. По данным организации, Анастасия Березовская разыскивается по запросу Монако по подозрению в покушении на убийство в общественном месте с применением взрывного устройства. Сам взрыв произошел 29 июня на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла.

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