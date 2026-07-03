Раскол на троих: президент Литвы заговорил о скорой кончине НАТО

«Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие страны колебались бы, скажем, на уровне 2% или 2,5%. Это разделит, естественно, раскол, альянс на две или три части», — заявил литовский лидер. Науседа подчеркнул, что подобный дисбаланс разрушит сам дух коллективной обороны и превратится в неразрешимую проблему.