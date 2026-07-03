Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскол на троих: президент Литвы заговорил о скорой кончине НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью изданию Politico предупредил о возможной угрозе распада Североатлантического альянса.

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью изданию Politico предупредил о возможной угрозе распада Североатлантического альянса. По его словам, НАТО рискует разделиться на несколько лагерей, если все страны-участницы не начнут вкладывать равные ресурсы в коллективную оборону.

«Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие страны колебались бы, скажем, на уровне 2% или 2,5%. Это разделит, естественно, раскол, альянс на две или три части», — заявил литовский лидер. Науседа подчеркнул, что подобный дисбаланс разрушит сам дух коллективной обороны и превратится в неразрешимую проблему.

Литовский президент считает, что нежелание некоторых европейских партнеров увеличивать свои военные расходы создает опасный прецедент. Пока одни государства тратят колоссальные средства на укрепление границ, другие предпочитают экономить, что ставит под угрозу единство всего блока.

Напомним, что в минувшую среду генеральный секретарь альянса Марк Рютте признал, что страны блока уперлись в предел своих возможностей по быстрому наращиванию оборонных расходов из-за дефицита кадров и производственных мощностей. В то же время президент США Дональд Трамп продолжает оказывать жесткое давление на европейских лидеров, требуя от них поднять расходы на оборону до рекордных 5% от ВВП.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше