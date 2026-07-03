Раскол на троих: президент Литвы заговорил о скорой кончине НАТО

«Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие страны колебались бы, скажем, на уровне 2% или 2,5%. Это разделит, естественно, раскол, альянс на две или три части», — заявил литовский лидер. Науседа подчеркнул, что подобный дисбаланс разрушит сам дух коллективной обороны и превратится в неразрешимую проблему.
Литовский президент считает, что нежелание некоторых европейских партнеров увеличивать свои военные расходы создает опасный прецедент. Пока одни государства тратят колоссальные средства на укрепление границ, другие предпочитают экономить, что ставит под угрозу единство всего блока.
Напомним, что в минувшую среду генеральный секретарь альянса Марк Рютте признал, что страны блока уперлись в предел своих возможностей по быстрому наращиванию оборонных расходов из-за дефицита кадров и производственных мощностей. В то же время президент США Дональд Трамп продолжает оказывать жесткое давление на европейских лидеров, требуя от них поднять расходы на оборону до рекордных 5% от ВВП.