Эстония рассмотрит вопрос об УДО генерала Милошевича

Власти Эстонии начали процедуру рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего командующего Сараевско-Романийским корпусом армии боснийских сербов Драгомира Милошевича. Об этом говорится в уведомлении Минюста и цифрового развития Эстонии, направленном руководству Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.
Милошевич отбывает наказание в Тартуской тюрьме. Он был осужден Международным трибуналом по бывшей Югославии за преступления во время войны в Боснии и Герцеговине. В документе отмечается, что 20 августа генерал отбудет две трети назначенного ему срока. После этого эстонский суд получит право рассмотреть вопрос о его условно-досрочном освобождении.
При этом в Минюсте подчеркнули, что достижение этой даты само по себе не означает освобождения Милошевича. Окончательное решение будет принимать суд.
Администрация тюрьмы уже начала подготовку материалов для передачи. При рассмотрении ходатайства будут учитывать обстоятельства совершенных преступлений, поведение Милошевича во время отбывания наказания и возможные последствия его освобождения.
Поскольку Милошевич является иностранным гражданином, после освобождения он подлежит высылке из Эстонии. Места жительства в стране он не получит. Из-за этого суд при наличии оснований может отказаться от надзора после его освобождения.
Драгомир Милошевич находится в Тартуской тюрьме с марта 2011 года. В 2006 году его приговорили к 33 годам заключения, но в 2009 году срок сократили до 29 лет.
В мае МИД России раскритиковал решение МОМУТ по делу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что отказ в досрочном освобождении тяжелобольного осужденного выглядит как «показательная пытка». МОМУТ, который унаследовал функции трибуналов по Югославии и Руанде, продолжает рассматривать вопросы исполнения приговоров и ходатайства осужденных.