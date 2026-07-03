Эстония рассмотрит вопрос об УДО генерала Милошевича

Милошевич отбывает наказание в Тартуской тюрьме. Он был осужден Международным трибуналом по бывшей Югославии за преступления во время войны в Боснии и Герцеговине. В документе отмечается, что 20 августа генерал отбудет две трети назначенного ему срока. После этого эстонский суд получит право рассмотреть вопрос о его условно-досрочном освобождении.